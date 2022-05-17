МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника вырос на 2,52% по индексу Мосбиржи, по РТС поднялся на 2,3%, подскочив выше 1200 пунктов впервые с 22 февраля, сильный импульс к росту рынка придали "дивидендные" новости "Газпрома", следует из данных торговой площадки.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,52%, до 2424,1 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,28%, до 1200,81 пункта.

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что его совет директоров на заседании 26 мая рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендам за прошлый год. На этой новости акции "Газпрома" максимально взлетали на 6,46%, до 260 рублей.