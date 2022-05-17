МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Золото во вторник вечером продолжает дорожать, цены на этот драгметалл удерживаются выше уровня в 1800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,11 доллара, или на 0,13% — до 1816,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,56% — до 21,67 доллара за унцию.

Золото дорожает уже третий день подряд после недавнего падения до уровня ниже 1800 долларов за тройскую унцию.

Основную поддержку росту цен на золото оказывает снижение доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,74%, до 103,42 пункта. Ослабление доллара традиционно поддерживает спрос на золото, делая его доступнее для держателей других валют.