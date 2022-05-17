МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом на фоне сильной макростатистики по экономике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,72%, до 7518,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,3%, до 6430,19 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 14185,94 пункта.

По данным европейского статистического агентства евростат, ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Аналитики ожидали роста на 5% и 0,2% соответственно.

Настроения рынков улучшились также после новостей из Китая. Ранее Шанхай заявил о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. Китай является одной из крупнейших мировых экономик, и перспективы восстановления экономической активности в стране позитивно влияют на ожидания рынков касательно восстановления мировой экономики.

Рост FTSE 100 несколько ограничен на фоне укрепления фунта стерлингов к доллару. Британская валюта дорожает на 1,3% к доллару после публикации данных о неожиданном снижении уровня безработицы в стране до 3,7% в январе-марте с 3,8% с декабре-феврале. Удорожание национальной валюты негативно влияет на биржевой индекс, так как это снижает относительный доход компаний-экспортеров.