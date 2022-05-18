МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на позитивной статистике по ВВП Японии, свидетельствуют данные торгов. Оценены потери крупнейших банков Японии в свете санкций против России

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,37% — до 3082,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,21%, до 1944,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,72% — до 20454 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,9% — до 7176,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,08%, до 2622,55 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 26848 пункта.

Преимущественный рост фондовых индексов поддерживают экономические данные по Японии. ВВП страны в первом квартале 2022 года, по предварительной оценке, снизился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали снижения на 1,8%.

Позитиву на биржах Азии способствует и рост фондовых бирж США во вторник на 1-2,7% на внутренней статистике.

Вместе с тем рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавирусных ограничений в Китае. Власти КНР на этой неделе заявили о намерении снять ограничения с 1 июня. Трейдеры оценивают влияние принятых мер на экономику страны.