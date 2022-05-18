МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Мечел" получил разрешение правкомиссии на продолжение обращения своих депозитарных расписок за рубежом, сообщает компания.

"ПАО "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ удовлетворила заявление компании о продолжении обращения акций ПАО "Мечел" за пределами Российской Федерации посредством размещения депозитарных расписок в соответствии с иностранным правом", — говорится в сообщении.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2021 году "Мечел" снизил добычу угля на 34%, до 11,34 миллиона тонн, выпуск стали — на 3%, до 3,53 миллиона. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.