МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится в сообщении Московской биржи. Эксперт оценил прогнозы по ослаблению рубля

"С 18 мая 2022 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская Биржа") начинает расчет и ежедневную публикацию нового биржевого индикатора – индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года… Значение индекса пшеницы по итогам торгов 18 мая 2022 года составило 15 598 рублей за тонну", — отмечается там.

Ведущую роль в организации аукционов сыграла группа компаний ОЗК, закупающая пшеницу на условиях доставки в порт Новороссийск, отмечается там же. С августа на НТБ проведено около 400 товарных аукционов, общий объем закупки пшеницы составил более 800 тысяч тонн, а количество участников аукционов достигло 199. Поставка пшеницы осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в Новороссийск, поясняется в сообщении.

"Благодаря стабильным объемам ежедневных закупок, простоте доступа участников к биржевым торгам, прозрачности и конкурентности механизма торгов и ценообразования товарные аукционы НТБ стали источником рыночных ценовых индикаторов для российского рынка пшеницы. Это позволило начать расчет единого биржевого индикатора – индекса пшеницы", — приводятся слова директора НТБ Никиты Захарова.

"В наших планах – дальнейшее расширение возможностей участников рынка зерна и инвесторов за счет создания расчетного фьючерса на новый индекс", — добавил он.

Методика расчета индекса пшеницы одобрена на заседании экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ и устанавливает ежедневный расчет средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки "CPT Новороссийск" (Carriage paid to, с учетом доставки в Новороссийск), выраженной в рублях, без НДС. Значения индекса будут раскрываться на сайте НТБ, отмечается в сообщении биржи.