МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. За последний месяц на рынке акций США стали все чаще говорить о надвигающейся рецессии. Однако похоже, что благодаря политике ФРС США эти опасения пока не слишком сильно отражены в ценах рыночных активов. И это, в свою очередь, создает как риски, так и возможности для участников рынка. Financial Times: рост доллара грозит рисками для глобальной экономики

Хорошая новость заключается в том, что цены активов, чувствительные к денежно-кредитной политике, очень значительно снизились. Так, облигации, в наибольшей степени чувствительные к будущей стоимости денег – австрийские бонды со ставкой 0,85% и погашением в 2120 году, – подешевели на 60% от своего максимума 2020 года. Их своеобразный аналог в сегменте фондов акций, торгуемый биржевой фонд ARK Innovation ETF инвестора Кэти Вуд, большая часть вложений в который должна окупиться в далеком будущем, подешевел более чем на 70% от своего максимума.

Возможно, инвесторам в австрийский госдолг или в спекулятивные технологические бумаги напоминать об этом нет никакой нужды. Однако же для инвесторов, стремящихся заработать уже сейчас, акции, чувствительные к динамике процентных ставок, стали значительно дешевле, чем были раньше. То же самое происходит и в других сегментах: чем выше оценка актива, тем длиннее срок его окупаемости – и, соответственно, тем выше убытки, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики делает ожидание более болезненным. (Проще говоря, более высокие процентные ставки увеличивают доходность краткосрочных денежных сбережений, делая инвестиции с длительным сроком окупаемости менее привлекательными).

Если же ФРС США ужесточит политику еще сильнее, эти убытки могут увеличиться. Тем не менее фьючерсные трейдеры уже сейчас ожидают значительного ужесточения денежно-кредитной политики, и акции, чувствительные к процентным ставкам, отреагировали на это большим падением – и не только цен, но и мультипликаторов оценки. Например, если в начале года акции Microsoft торговались с мультипликатором 34х к оценочной прибыли за следующие 12 месяцев, то к настоящему времени этот коэффициент снизился до 24х – несмотря на то, что прогнозная прибыль выросла. Нечто подобное произошло и с индексом S&P 500 в целом: его форвардный мультипликатор цена/прибыль снизился с 22х до 18х, в то время как на Уолл-стрит выросли прогнозы по прибылям входящих в него компаний.

Когда многие факторы уже учтены в цене, шансы заработать на таких активах в будущем увеличиваются.

К сожалению, явным образом в цене учтена только денежно-кредитная политика. Плохая новость в том, что цены бондов и акций пока не отражают всех рисков рецессии.

На рынке корпоративных бондов некоторая часть риска все-таки учтена, однако этот рынок готов лишь к очень умеренной рецессии, затрагивающей только самые слабые компании – и это в худшем сценарии. Пока что инвесторы в облигации разделяют надежды председателя ФРС Джерома Пауэлла на "мягкую или довольно мягкую" посадку экономики.

Труднее определить, какой уровень риска рецессии заложен в цены на рынке акций, поскольку на них влияет слишком большое количество новостей и иных факторов. Однако похоже, что этот рынок не готовится к глубокой рецессии, или, возможно, не ждет рецессии вовсе.

Некоторые опасения на данном рынке все же заметны. Акции чувствительного к состоянию экономики индустриального сектора демонстрируют слабость, как и бумаги сектора дискреционного потребительского спроса, чувствительные к потребительским расходам (даже без учета таких технологических компаний, как Amazon, которые классифицируются как дискреционные). Акции компаний со стабильной прибылью из сектора товаров повседневного спроса и коммунального сектора не изменились в цене с начала года, поскольку такие компании должны лучше выдерживать ослабление экономики. Однако эта ситуация отличается от рецессии, наступившей после бума доткомов, когда промышленный сектор в итоге потерял треть своей стоимости, а сектор товаров повседневного спроса вырос.

Риск рецессии в США явно вырос, поскольку европейская экономика движется вниз, в Китае паника из-за Covid, ФРС быстро ужесточает свою политику, а потребительские настроения ухудшаются.

Однако при этом всем есть основания думать, что до рецессии еще далеко – если она вообще наступит, поскольку рынок труда остается сильным, а ФРС только начала повышать ставки, которые по-прежнему находятся на неоправданно низком уровне. Вопрос в том, что эта точка зрения широко распространена на рынках, в то время как риск ошибиться повышается.

— Автор James Mackintosh, james.mackintosh@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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