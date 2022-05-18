МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цена золота в среду вечером перешла к замедлению снижения, инвесторы оценивают возможное влияние решений Федеральной резервной системы (ФРС) США на курс доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.38 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,82 доллара, или на 0,26%, до 1814,13 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,19% — до 21,492 доллара за унцию. Утром и днём золото дешевело сильнее, находясь ниже 1810 долларов за тройскую унцию.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее заявил о готовности к "более агрессивным" действиям для снижения уровня инфляции в стране, в том числе и о готовности к дальнейшему повышению учётной ставки.

Аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare), слова которого приводит газета Wall Street Journal, заявил, что тем не менее возможно сокращение разницы в ставках рефинансирования между США и другими странами, а это оказывает понижающее давление на доллар и дает "зеленый свет" для инвестиций в золото, чтобы купить его на падении.