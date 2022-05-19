МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются в среднем на 2% вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 падает на 2,23%, до 7270,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,97%, до 6227,68 пункта, немецкий DAX — на 1,99%, до 13,729,36 пункта.

В четверг инвесторы в Европе с пессимизмом восприняли закрытие накануне фондовых рынков США падением на 3% и более по основным индексам. "Настроения на рынке крайне негативные, поскольку трейдеры и инвесторы в основном обеспокоены экономическим спадом и стремительным ускорением инфляции", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam).

Так, годовая инфляция в еврозоне находится на уровне 7,4%, а в США — на уровне 8,3%. В Великобритании же потребительские цены выросли в годовом выражении до рекордного за 40 лет уровня в 9%.