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https://1prime.ru/Financial_market/20220519/836937907.html
Российский рынок акций снизился по итогам торгов
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Российский рынок акций по итогам торгов четверга снизился на 0,4% по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю, следует из данных торговой... ПРАЙМ, 19.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга снизился на 0,4% по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,36%, до 2436,57 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 2,73%, до 1245,71 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,87 рубля — до 61,58 рубля.