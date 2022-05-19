МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга снизился на 0,4% по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,36%, до 2436,57 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 2,73%, до 1245,71 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,87 рубля — до 61,58 рубля.