МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг вечером поднимается более чем на 5%, стоимость превышает 30 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. МВД согласовало механизм ареста и хранения конфискованных криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.08 мск дорожал на 5,5% — до 30,39 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,6% — до 30,38 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Днем ранее биткоин подешевел почти на 5,7%, в четверг цена отыгрывает падение на фоне рыночной волатильности. Мировые фондовые биржи в ходе торгов в основном снижаются, в том числе биржи Европы опустились на 0,9-1,8%, биржи Азии преимущественно снизились, США — торгуются разнонаправленно. Золото дорожает на 1,3%.

С начала месяца биткоин потерял почти 20% стоимости, в начале мая его цена составляла 37,6 тысячи долларов. В марте и апреле биткоин тоже подешевел. Всего с начала весны криптовалюта подешевела почти на треть — тогда ее стоимость составляла 43,2 тысячи долларов.