МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги четверга снижением на 3,9% к расчетной цене среды, котировки опустились до 986,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые биржи США замедлили снижение на завершении торгов

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли открыли торговую сессию в минусе, 1020 долларов за тысячу кубометров (−0,6% к расчётной цене среды — 1026,4 доллара). Цены до 13.00 мск удерживались выше 1000 долларов, однако затем опустились ниже этой отметки и лишь на несколько минут во второй половине дня вновь преодолевали её. Перед закрытием котировки достигли минимального значения торгов — 976 долларов (-4,9%). Последние фьючерсы торговались чуть выше 985 долларов за тысячу кубометров (-3,9%).

Заметный рост газовых котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра следующего дня. Также цены росли 12 мая: повлиять на настроения участников рынка могло сообщение о том, что "Газпрому" для транспортировки газа российскими санкциями теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал — Европа".

Изначально же цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.