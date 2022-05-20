МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом более чем на 1% на решении центробанка Китая о ключевых ставках для кредитования, свидетельствуют данные торгов. МИД высказался о возможности оплаты Японией СПГ в рублях

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,6%, до 3146,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,59%, до 1983,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,96%, до 20717,24 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,15%, до 7145,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,81%, до 2639,29 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,27%, до 26739,03 пункта.

Центробанк Китая ранее в пятницу вновь оставил неизменной основную ставку для первоклассных заёмщиков (LPR, loan prime rate, с августа 2019 года — новый ориентир для кредитования) на уровне 3,7%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, снизилась до 4,45% с 4,6% месяцем ранее.

"Это, безусловно, позитивно с точки зрения повышения настроения рынков", — отметил управляющий фондом Shanghai Wanji Asset Management Ню Чуньбао (Niu Chunbao), чье мнение приводит агентство Блумберг.

В течение недели рынки в Азии демонстрировали преимущественно отрицательную динамику на усилении опасений вокруг возможной рецессии экономики из-за коронавируса. Однако решение ЦБ Китая поддержало надежды на то, что экономика продолжит расти и развиваться.