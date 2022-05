МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Распродажа на фондовом рынке США, которая длится уже несколько месяцев, в последнее время ускорилась, причем она распространилась не только на технологические акции и спекулятивные уголки рынка. В последнее время под ударом оказались даже компании потребительского сектора, которые были относительно защищены от потрясений. Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса

Основные индексы находятся вблизи годовых минимумов, а S&P 500 упал на 18%, в том числе на 3,1% – на этой неделе. Сектор потребительских товаров, в котором представлены такие компании, как Walmart Inc, Kroger Co, Coca-Cola Co и Kraft Heinz Co, упал за последние четыре сессии на 8,9%.

Многие инвесторы говорят, что их поразили продолжительность и масштабы недавней распродажи, которая длится уже пятый месяц и характеризуется резкими внутридневными колебаниями, не наблюдавшимися с марта 2020 года.

"Распродажа зашла глубоко на территорию рецессии", – написала в среду группа аналитиков Deutsche Bank под руководством Бинки Чадха.

Аналитики добавили, что S&P 500 приближается к типичному для рецессий падению примерно на 24%, которое прослеживается для таких периодов начиная с 1946 года. По их словам, текущая распродажа, продолжающаяся более 90 торговых сессий, вышла далеко за пределы обычного спада, не связанного с рецессией.

По мнению некоторых инвесторов, последняя серия финансовых отчетов дала один из самых серьезных предупреждающих сигналов. Результаты таких крупных ретейлеров, как Target Corp. и Walmart, показали, что рост инфляции сокращает прибыли компаний. А компания Kohl's Corp. сообщила, что спрос ослаб, поскольку инфляция съедает бюджеты домохозяйств, что ставит под сомнение объем потребительских расходов в будущем.

Это плохой сигнал для инвесторов, которые рассчитывали на высокие результаты и устойчивость американских корпораций как источник поддержки для рынка в ближайшие месяцы. На этой неделе акции Target упали на 30%, Walmart – на 20%, а Kohl's – на 7%.

Между тем, председатель ФРС США Джером Пауэлл недавно подчеркнул, что центральный банк страны будет без колебаний повышать процентные ставки, а это грозит привести к замедлению экономического роста. "Восстановление ценовой стабильности может быть сопряжено с болезненными моментами ", – признал он на этой неделе на фестивале Future of Everything, организованном The Wall Street Journal.

"Риск рецессии определенно растет. Экономика слабеет, а позиция ФРС – ястребиная. Поэтому пессимизм в отношении цен на активы неудивителен", – убежден Чживэй Рен, портфельный менеджер Penn Mutual Asset Management.

Одним из убежищ для встревоженных инвесторов стали акции компаний, выплачивающих дивиденды, которые обещают стабильный поток денежных средств даже при колебаниях цен на акции. Некоторые трейдеры делают ставки на то, что подушка безопасности тоже может скоро пострадать.

По данным аналитиков Goldman Sachs, на рынке деривативов фьючерсы, привязанные к дивидендам на акции, показывают, что инвесторы ожидают снижения дивидендов S&P 500 в 2023 году. Дивиденды по базовому индексу не падали в годовом сравнении вне рецессии в течение последних 60 лет, сказали они.

По данным Goldman Sachs, на рынке фьючерсов совокупный дивиденд по S&P 500 на текущий год оценивается в 64,55 доллара на акцию, а на 2023 год – лишь в 60,60 доллара на акцию, что означает падение примерно на 6%.

Некоторые инвесторы говорят, что опасения относительно экономической ситуации отражены в недавнем разрыве между акциями и облигациями. В течение большей части года эти рынки падали вместе, поскольку высокая инфляция и ожидаемое повышение процентных ставок ослабили их привлекательность. Но доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла пика около двух недель назад и с тех пор падает, а цены на облигации растут. Это говорит о том, что опасения по поводу экономического роста начинают перевешивать опасения по поводу инфляции, что заставляет некоторых трейдеров искать безопасные варианты вложения средств.

Между тем, цены на промышленные металлы, такие как медь и никель, которые обычно выигрывают от бурного роста производственной активности и сильной экономики, упали на 13% и 41% соответственно с максимумов, достигнутых в марте.

На фондовом рынке традиционно защитные группы активов, такие как бумаги коммунальных компаний и здравоохранение, держатся лучше, чем более широкий рынок, что служит еще одним признаком того, что инвесторы стремятся к безопасности. Сектор коммунальных услуг S&P 500 в этом месяце снизился менее чем на 0,1%, а бумаги компаний в сфере здравоохранения – на 1,7%, в то время как общий индекс упал на 5,6%.

Многие инвесторы опасаются, что ФРС не сможет бороться с инфляцией без значительного роста безработицы. Если центральный банк будет повышать ставки слишком сильно и слишком быстро, беспокоятся трейдеры и экономисты, это может привести к рецессии в экономике. Национальное бюро экономических исследований рассматривает значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику и продолжается более нескольких месяцев.

"Исторически сложилось так, что ФРС реагирует поздно и ужесточает политику уже в условиях замедления экономической активности, вызывая тем самым более серьезную рецессию, чем они планировали, – отметил Рик Питкэрн, инвестиционный директор компании Pitcairn, которая занимается доверительным управлением капиталом состоятельных семей. – И многие считают, что именно это и происходит".

Восемь из последних 11 циклов повышения ставок заканчивались рецессиями, показывают данные Deutsche Bank. Замедление экономического роста, в свою очередь, сильно ударит по потребительским расходам и корпоративным прибылям, что, вероятно, приведет к еще большему падению основных фондовых индексов.

Тем не менее, Deutsche Bank сообщил, что "типичных признаков рецессии, помимо позиционирования акций, практически нет". И экономические данные пока остаются относительно устойчивыми.

В апреле в США появилось 428 000 рабочих мест, что стало 12-м подряд месяцем роста занятости свыше 400 000, а уровень безработицы держится на отметке 3,6%, что чуть выше полувекового минимума в 3,5%, установленного до пандемии.

Потребительские расходы в марте выросли, поскольку домохозяйства стали больше тратить на путешествия, питание, бензин и продукты питания. Данные этой недели показали, что промышленное производство выросло в апреле, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем.

"Ни один из отслеживаемых нами показателей, даже из числа опережающих индикаторов, не указывает на то, что рецессия уже на горизонте, – рассказал Клифф Ходж, инвестиционный директор Cornerstone Wealth. – Люди зациклились на том, что ФРС ужесточает финансовые условия, чтобы замедлить рост. Это уже не в новинку".

— Авторы Gunjan Banerji, gunjan.banerji@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

