МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам коррекционно поднимается после падения четверга, которое достигало почти 1%, при этом укрепление фунта стерлингов к доллару может стать сильнейшим с 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара рухнул ниже 58 рублей

По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,0558 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0586 доллара, курс доллара к иене — рос до 128,12 иены со 127,8 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 103,06 пункта.

В четверг курс евро к доллару вырос на 1,1%, а индекс доллара — опустился на 0,9%. Ослабление доллара было связано с негативной макростатистикой по США и глобальной волатильностью. В пятницу американская валюта коррекционно укрепляется к евро и мировым валютам.

Вместе с этим с начала недели доллар подешевел к евро и основным мировым валютам на 1,5%, а к фунту — на 1,8%. Это самое сильное недельное укрепление фунта к доллару с декабря 2020 года.

На следующей неделе важными событиями станут публикация протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистика по ВВП США в первом квартале. В документе ФРС, который будет опубликован 25 мая, могут содержаться сигналы о перспективах вокруг монетарной политики регулятора. Вторая оценка по ВВП США будет опубликована 26 мая, первая оценка предполагала снижение показателя на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).