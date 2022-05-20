МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы упал по основным биржевым индексам на фоне глобального фондового негатива и геополитических рисков перед выходными, следует из данных торговой площадки. Курс доллара растет к мировым валютам в рамках коррекции

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 2,6%, до 2373,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1239,83 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,6 рубля до 60,31 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,85%, РТС (благодаря сильному падению доллара к рублю) подскочил на 9,5%.