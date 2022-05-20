МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги снижением на 3,3% к расчетной цене четверга, котировки опустились до 955,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые биржи США снижаются на уходе от риска

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — с самого открытия сессии торговались ниже 1000 долларов, лишь на несколько минут превысив эту отметку на 13 центов. Первые фьючерсные контракты продавались чуть выше 985 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчетной цене накануне — 988,3 доллара.

В течение торгов цены постоянно колебались в коридоре 960-1000 долларов за тысячу кубометров. После 17.00 мск котировки перешли к более активному снижению и достигли ценового минимума дня в 952,1 доллара (-3,7%). Последние фьючерсы торговались чуть выше 955 долларов за тысячу кубометров (-3,3%).

Котировки на газовые фьючерсы в Европе снижаются уже третий день, со среды потеряли почти 7%.

Цены на газ в Европе в этом году резко выросли после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.