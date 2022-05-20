МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Московская биржа в понедельник возобновит торги паями 10 биржевых паевых фондов, сообщает торговая площадка. Биржа Nord Pool приостановит торговлю российской электроэнергией

"Двадцать третьего мая 2022 года Московская биржа возобновляет торги паями 10 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные ценные бумаги", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инвесторам станут доступны биржевые фонды под управлением "Тинькофф" (TSOX, TCBR, TBUY, TRAI), "Райффайзен Капитал" (RCUS, RQIU, RQIE) и "Альфа-Капитал" (AKSC, AKQU, AKVG).

Сделки можно будет заключать в режиме основных торгов с 16.30 до 18.50, это период наибольшей ликвидности оригинальных рынков иностранных активов фондов. Сделки в режимах переговорных сделок (РПС) и переговорных сделок с центральным контрагентом (РПС с ЦК) ­заключаются по стандартному расписанию — с 09.50 до 19.00. Валюта торгов — российский рубль, доллары США и евро.

Сделки по всем фондам на Московской бирже на фоне текущей геополитической ситуации были приостановлены в конце февраля по решению Банка России. Снимать ограничения начали спустя месяц.