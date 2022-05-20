МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу продолжил уверенно расти против доллара и евро и в очередной раз обновил максимумы за несколько лет против доллара и евро, протестировав психологически значимую поддержку 60 рублей по обеим валютам. Она пока устояла. Курс рубля повысился на фоне увеличения объема торгов

Ощутимый рост объемов валютных торгов может свидетельствовать об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка, конвертировавшего валюту в рубли, полагают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.

В ходе торгов пятницы доллар падал до 57,08 рубля – к минимуму с марта 2018 года, евро — до 59,02 рубля — с июня 2015 года.

За рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро – на 4,35 рубля.

Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил рекордные с начала марта 3,2 миллиарда долларов, европейской (как и в четверг) – около 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАЛЛИ

На российском валютном рынке в пятницу преобладало уверенное укрепление рубля к доллару и евро. Рубль продолжил отыгрывать фактор большого профицита платежного баланса РФ на фоне рухнувшего импорта.

Приближение пика налогового периода (25 мая) по традиции увеличило предложение валюты, поскольку требует от игроков аккумулирования рублевой ликвидности, что становится сложным в условиях упавшего курса инвалют. В мае ожидается перечисление 2,59 триллиона рублей, что эквивалентно 43 миллиардам долларов при дневном объеме в 1,5 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра".

Банк России продолжил смягчать правила торгов и отменил запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"). Однако игроки рынка проигнорировали это, и сильной активизации покупки валюты не произошло. Впрочем, к вечеру она отошла вверх от минимумов более чем на 3 рубля.

Рынок нефти притормозил в росте и вечером терял 0,5% до 111,5 доллара за баррель сорта Brent. На нефтяном рынке в пятницу наблюдается неоднозначная динамика цен.

С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг коронавирусных ограничений в Шанхае. Несмотря на стремление властей снять ограничения с 1 июня, всплеск заболеваний в других городах снижает спрос на топливо. С другой стороны, рынки следят за ситуацией с нефтяным эмбарго ЕС в отношении России.

В итоге, доллар упал к рублю за день на 2,7%, евро — на 2,5%. Рублевая цена нефти составила около 6,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 58-66 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Базовым фактором рублевого укрепления остается выполнение экспортерами норматива по продаже 80% валютной выручки. Объем поступающей инвалюты по-прежнему явно превалирует над спросом. Импорт остается сжатым, потоки выездного туризма – скромными. В конце месяца к этому добавляется подготовка компаний к налоговым платежам. Мы не исключаем, что в ближайшее время регулятор предпримет очередные шаги по смягчению мер валютного контроля, например, норматив по продаже валютной выручки для экспортеров может быть снижен до 50%", — добавляет он.

Что касается отмены запрета на покупку валюты с плечом с 1 июня, то таким образом регулятор пытается решить проблему крепкого рубля, пытаясь нарастить спрос на валюту, рассуждает Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции". Волатильность в последние недели, действительно снизилась, и маржинальная торговля способна поддержать ликвидность, полагает он.

"Меж тем навес предложения валюты остается значительным. Принятые решения не выглядят способными полностью остановить укрепление российской валюты. По-настоящему действенной мерой, которая выглядит способной вернуть курс в диапазон 70-80 рублей за доллар в среднесрочном горизонте, является восстановление импорта. Однако это не перспектива ближайших недель и даже месяцев. Стабилизировать рубль могла бы отмена требования продавать валютную выручку в валютах дружественных стран. Кажется, это решение маячит на горизонте", — добавляет Шульгин.