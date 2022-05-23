МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики на сохранении общей неопределенности в мире, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на росте аппетита к риску

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,47% — до 3131,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1981,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,74%, до 20356,1 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,15% — до 2640,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7148,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 26,929 пунктов.

Индексы Китая снижаются на фоне сообщения Пекина о рекордном всплеске заражений коронавирусом, что усилило опасения ограничений передвижения. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщил, что в воскресенье было выявлено 99 случаев заражения по сравнению с 61 в субботу. Хотя общее количество невелико, всплеск является одним из самых больших с начала нынешней вспышки.

Помимо вспышки коронавируса в Китае, на динамику торгов продолжают влиять агрессивная политика ФРС США и ситуация вокруг Украины.

"Поскольку макроэкономические проблемы, вызванные агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, российско-украинским конфликтом и жесткими коронавирусными ограничениями в Китае, сохраняются, мы ожидаем большой волатильности на рынке", — отметила менеджер Federated Hermes Луиз Дадли (Louise Dudley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.