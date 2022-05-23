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https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836958123.html
Российский рынок акций падает на старте торгов понедельника
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника перешел к снижению на 0,5% по индексу Мосбиржи после позитивного старта, следует из данных торговой площадки. Индекс... ПРАЙМ, 23.05.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника перешел к снижению на 0,5% по индексу Мосбиржи после позитивного старта, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,52% — до 2360,45 пункта, индекс РТС растет на 1,96%, до 1265,96 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,47 рубля и опускается до 58,74 рубля, курс евро — на 1,3 рубля, до 61,36 рубля.