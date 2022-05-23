МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника перешел к снижению на 0,5% по индексу Мосбиржи после позитивного старта, следует из данных торговой площадки. Курсы доллара и евро падают в начале торгового дня

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,52% — до 2360,45 пункта, индекс РТС растет на 1,96%, до 1265,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,47 рубля и опускается до 58,74 рубля, курс евро — на 1,3 рубля, до 61,36 рубля.