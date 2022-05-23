МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро — торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций падает на старте торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1,51 рубля, до 58,72 рубля, евро — на 1,33 рубля, до 61,47 рубля. При этом минутами ранее доллар опускался до 58,6 рубля, евро — до 60,75 рубля.