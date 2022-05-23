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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836958143.html
Курсы доллара и евро падают в начале торгового дня
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. Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро — торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской... ПРАЙМ, 23.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро — торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1,51 рубля, до 58,72 рубля, евро — на 1,33 рубля, до 61,47 рубля. При этом минутами ранее доллар опускался до 58,6 рубля, евро — до 60,75 рубля.