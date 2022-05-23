МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник продолжает подниматься, в то время как инвесторы сохраняют осторожность из-за глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. Цены на московских автозаправках не изменились за неделю

По состоянию на 17.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 14,21 доллара, или на 0,77%, до 1858,63 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,01% — до 21,892 доллара за унцию.

Золото начало дорожать ещё с утра. Трейдеры сохраняют осторожность из-за сохранения глобальной неопределенности вокруг перспектив восстановления мировой экономики и всё больше обращают внимание на "защитные" активы, такие как этот драгметалл.

"Сильная распродажа на фондовых рынках ввиду ожидания ослабления экономического роста должна побудить ищущих "убежище" инвесторов вернуться к золоту", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes) и Сони Кумари (Soni Kumari). Так, основные фондовые индексы США снижались семь недель подряд, это самое продолжительное снижение с 2001 года.