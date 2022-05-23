МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВЭБ выплатил в рублях купонный доход по еврооблигациям, номинированным в долларах, — на общую сумму, эквивалентную 68,2 миллиона долларов, говорится в сообщении госкорпорации. Минфин России выплатил купон по евробондам в полном объеме

"В отсутствие возможности осуществлять выплаты в иностранной валюте с использованием зарубежной платежной инфраструктуры перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", — говорится в сообщении.

Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату платежа.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии. Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon (London Branch) в НРД.

"Насколько нам известно, в российские депозитарии не поступало отказов инвесторов от получения купонных выплат согласно описанному выше порядку. Акцепт инвесторами осуществленных платежей свидетельствует об отсутствии претензий держателей по исполненным ВЭБ.РФ обязательствам по еврооблигациям", — говорится в сообщении.