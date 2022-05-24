АНКАРА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара превысил уровень в 16 турецких лир утром во вторник, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на банковские данные. Эксперт назвал новую выгоду для Турции от санкций против России

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявлял, что правительство обеспечило стабильность на финансовых рынках и взяло под контроль волатильность обменного курса лиры к доллару и евро.

"Курс доллар/турецкая лира, который в первый день недели колебался в ожидании выхода супероблигаций, на сегодня утром превысил 16 лир. Доллар/турецкая лира торгуется на уровне 15,99-16,02, а евро/турецкая лира оценивается в районе 17,11", — передает телеканал.

В прошлом году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%. В нынешнем году лира тоже постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры.

При этом обвал курса турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря 2021 года, тогда как еще в январе прошлого года составлял 7,4 лиры.