МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Условия для дальнейшего укрепления российской валюты в район 50-55 рублей за доллар пока сохраняются, изменить ситуацию могут изменения в торговом балансе в виде снижения экспорта и роста импорта во втором полугодии, оценил для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Курс доллара ранее во вторник обновил минимум с марта 2018 года, подешевев до 56,61 рубля, евро торгуется около минимумов с июня 2015 года, обновленных в понедельник (58,27 рубля).

Курс вполне может сползти в район 50-55 рублей за доллар, и даже несмотря на снижение властями со вторника норматива обязательной продажи валюты экспортерами до 50% с 80% ситуация на рынке кардинальным образом не меняется, рассуждает Суверов.

"Весь вопрос в том, будут ли экспортеры оставлять валюту на счетах. Им сложно воспользоваться этим послаблением – все равно некуда девать получаемую валюту и приходится продавать ее, поскольку покупка, например, импортного оборудования сейчас затруднена, а хранение валюты на счетах связано с рисками различных блокировок. К этому предложению валюты добавляется 100-процентная продажа выручки от продажи российского газа", — отмечает он.

Ситуация может измениться во второй половине года, считает эксперт. "Ожидается ухудшение платежного баланса на фоне возможного эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Кроме того, ожидается восстановление импорта. Это одновременно уменьшит валютные поступления в страну и повысит спрос на валюту внутри нее. В итоге курс доллара стабилизируется и даже начнет расти", — резюмирует Суверов.