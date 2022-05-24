МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы падают во вторник примерно на 1% на снижении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в Европе растут после четырехдневного снижения

По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 падает на 0,76%, до 7455,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,18%, до 6283,98 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 14039,02 пункта.

Биржи остаются волатильными на сохранении общей неопределенности. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом более чем на 1% на фоне ралли акций банковского сектора. Теперь котировки опускаются, сводя на нет достигнутые накануне результаты.

"Противоречивые сигналы, поступающие на рынки со всех сторон, означают, что мы можем ожидать большую волатильность по всем классам активов в ближайшие недели", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).

Статистика по еврозоне также сдерживает склонность к риску. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае упал до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле. Хотя аналитики ожидали менее сильного падения, лишь до 55,3 пункта.