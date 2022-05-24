МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника в минусе на общих негативных настроениях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39%, до 7484,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,66%, до 6253,14 пункта, немецкий DAX — на 1,8%, до 13919,75 пункта.

Пессимизм на мировых рынках был вызван сообщениями о том, что Snap (развивает платформу Snapchat) в текущем квартале не достигнет прогнозных показателей по прибыли и выручке из-за ухудшения макроэкономических тенденций. Акции компании падают в цене на 41%, что оказывает давление на американский техсектор.

Европейские трейдеры также обратили внимание на внутреннюю статистику. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае упал до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле.

"Рынки Европы отошли от вчерашнего роста под воздействием дополнительных свидетельств ослабления экономики в виде большого снижения прибыли американской компании Snap и разочаровывающих данных PMI", — цитирует аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson) газета Wall Street Journal.