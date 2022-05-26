МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цена золота в четверг утром снижается на более дорогом долларе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Нефть дорожает на опасениях за нехватку этого сырья

По состоянию на 9.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,92 доллара, или на 0,16%, до 1843,38 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% — до 21,739 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся доллар, индекс которого растет на 0,17%, до 102,23 пункта. Такой динамике американской валюты способствовал опубликованный в среду вечером протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, согласно которому регулятор считает уместным новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях.

"Техническая картина продолжает оставаться благоприятной, и, похоже, только заметное восстановление доллара положит конец ралли золота", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.