МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цена меди в четверг снижается более чем на 1% на опасениях за перспективы экономики крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов.

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Цена на золото падает на укреплении доллара

По состоянию на 9.20 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,12%, до 4,221 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,85%, до 9373 долларов, алюминия — на 0,95%, до 2874 долларов, цинка — на 1,06%, до 3750,5 доллара.

Стоимость меди в четверг заметно снижается, поскольку инвесторы пессимистично оценивают экономические перспективы Китая из-за вспышек заболеваемости коронавирусом.

По данным СМИ, в среду премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил чиновникам, что в некоторых отношениях дела в стране обстоят хуже, чем в 2020 году.