МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цена меди в четверг снижается более чем на 1% на опасениях за перспективы экономики крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото падает на укреплении доллара

По состоянию на 9.20 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,12%, до 4,221 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,85%, до 9373 долларов, алюминия — на 0,95%, до 2874 долларов, цинка — на 1,06%, до 3750,5 доллара.

Стоимость меди в четверг заметно снижается, поскольку инвесторы пессимистично оценивают экономические перспективы Китая из-за вспышек заболеваемости коронавирусом.

По данным СМИ, в среду премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил чиновникам, что в некоторых отношениях дела в стране обстоят хуже, чем в 2020 году.