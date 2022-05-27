МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала токсичной после решения недружественных стран заморозить часть активов, сказал РИА Новости финансист Александр Лосев. В ЕК назвали причину зависимости стран ЕС от поставок газа из России

Ранее в СМИ была опубликована информация со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса о том, что страны Евросоюза заморозили активы ЦБ РФ на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). По словам Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.

"Когда наши финансовые власти предлагают экспортерам оставлять часть валютной выручки, они "подставляют" экспортеров тем самым под возможную конфискацию со стороны недружественных стран. То, что делает Еврокомиссия, это означает, что все экспортеры под риском конфискации, поэтому решение о том, что экспортерам можно продавать 50% валютной выручки, может обернуться катастрофой для экспортеров", — сказал Лосев.

"Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк", — считает финансист.

По его оценке, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости Центральных банков, на том, что деньги Центральных банков отделены от денег правительства, от денег бизнеса, что они неприкасаемые – это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен он.

"Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели – "большевиков", "троцкистов", кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались", — добавляет эксперт.