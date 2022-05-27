МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Откат доллара вверх может привести его к 80 рублям в перспективе 2022-2023 годов, однако игрокам на рынке стоит понимать риск любых прогнозов при текущих обстоятельствах — на ситуацию все еще влияет ряд подлежащих изменчивости факторов, в том числе — состояние российского экспорта, оценил для РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Аналитик назвал отметку, о которую "споткнется" рубль

"После локального укрепления рубля (до многолетних максимумов в мае – ред.), разумно ожидать некий откат курса ближе к 80 рублям за доллар в этом и следующем годах, но, само собой, неопределенность любого прогноза сейчас высока как никогда", — говорит он.

Доллар и евро обновили 25 мая многолетние минимумы на отметках 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно. Однако в четверг доллар максимально подскакивал до 65,83 рубля, евро — до 69,96 рубля. Это произошло в том числе на фоне снижения ЦБ РФ ключевой ставки на внеплановом заседании на 3 процентных пункта, до 11% годовых. Кроме того, регулятор заявил, что видит пространство для дальнейшего снижения ставки в текущем году. Следующее плановое заседание по этому вопросу состоится 10 июня.

Наблюдаемое в четверг ослабление рубля – это во многом следствие снижения жесткости отдельных мер по контролю капитальных потоков, снижения норматива продажи валютной выручки, есть в этом и элемент ожиданий по будущей динамике ключевой ставки, рассуждает Куликов.

"Сейчас видится, что пространство для ее дальнейшего снижения в течение 2022 года с уровня 11% еще может появиться, но новый нейтральный уровень, который мы сейчас оцениваем в 7,5-8,5%, в этом году, думаю, достигнут не будет. На горизонте до конца года ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится, так как снизится норма сбережения, какие-то рублевые депозиты перетекут в валютные сбережения и импорт", — говорит Куликов.

Кроме того, по-видимому, далека от завершения ситуация с барьерами для российского экспорта – при наблюдаемой динамике санкций экспортировать в перспективе станет сложнее, рассуждает эксперт. "Если реализуются основные угрозы по ограничению закупок российских товаров и логистическим барьерам, физические объемы экспорта могут за ближайшие два года упасть на 25%, и даже более, если считать с пессимистичными предпосылками. Перестройка экспорта и импорта будет сопряжена со спадом деловой активности и реального ВВП", — резюмирует он.