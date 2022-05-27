МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Условия выпусков гособлигаций России оставляют ей шансы избежать дефолта, несмотря на решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание в долларах, пишет РБК. Инвестстратег рассказал, как Россия ответит на "долговой шантаж" США

Ранее на этой неделе американские власти не стали продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. Минфин России уже объявил, что будет вынужден исполнять эти обязательства в рублях.

При этом в документации всех российских выпусков обнаруживается условие "Возмещение в другой валюте" (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия "Выплата в альтернативных валютах" (Alternative Payment Currency). Оно которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

Пункт Currency Indemnity предполагает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара "в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения", то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор сможет в ближайший возможный день обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере.

Это положение отсылает к "судебным" решениям, однако в принципе оно достаточно широко, чтобы Россия могла доказывать отсутствие дефолта, если иностранные держатели ее бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары, рассказал РБК глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс.