МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов в пятницу растет на 0,6%, акции Сбербанка снижаются на рекомендациях набсовета не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных торговой площадки. Акции Сбербанка дешевеют на новостях о дивидендах

К 10.21 мск индекс Мосбиржи растет на 0,62% до 2427,92 пункта, долларовый индекс РТС теряет 2,17% и снижается до 1149,21 пункта.

Обыкновенные акции Сбербанка максимально падали на 1,3%, до 121,4 рубля. На данный момент бумаги снижаются на 0,5%, до 122,34 рубля.

Наблюдательный совет Сбербанка ранее в пятницу рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 1,29 копейки, до 66,55 рубля, курс евро — на 2,68 рубля, до 70,68 рубля.