МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу вечером несколько поднимается на фоне удешевления доллара, инвесторы продолжают следить за рыночными факторами риска, свидетельствуют данные торгов. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом

По состоянию на 18.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,05 доллара, или на 0,11%, до 1849,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% — до 22,057 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 101,74 пункта. Удешевление доллара делает золото доступнее при его покупке в другой валюте.

Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено вокруг основных факторов риска для рынков. Неопределенность вокруг перспектив восстановления экономической активности и влияния карантина в КНР на цепочки поставок продолжает поддерживать осторожность среди участников торгов.

При этом, по опубликованным в четверг данным, ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно второй оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год. Аналитики ожидали улучшения оценки до 1,3%. Первая оценка предполагала сокращение экономики США на 1,4%.