Цена фьючерса на золото на бирже Comex росла на 2,05 доллара до 1849,65 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу вечером несколько поднимается на фоне удешевления доллара, инвесторы продолжают следить за рыночными факторами риска, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,05 доллара, или на 0,11%, до 1849,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% — до 22,057 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 101,74 пункта. Удешевление доллара делает золото доступнее при его покупке в другой валюте.
Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено вокруг основных факторов риска для рынков. Неопределенность вокруг перспектив восстановления экономической активности и влияния карантина в КНР на цепочки поставок продолжает поддерживать осторожность среди участников торгов.
При этом, по опубликованным в четверг данным, ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно второй оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год. Аналитики ожидали улучшения оценки до 1,3%. Первая оценка предполагала сокращение экономики США на 1,4%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220527/837006272.html