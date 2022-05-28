МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основная причина восстановления рубля после того как его курс достигал минимальных значений менее чем в один цент — рост цен на сырье и требование, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, платить за газ в рублях. Об этом сообщает CBS News. The Washington Post: американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Отмечается, что после начала спецоперации 24 февраля и без того высокие цены на нефть и природный газ выросли еще больше, и хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается падение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение.

Россия получает почти 20 миллиардов долларов в месяц от экспорта энергоресурсов. С конца марта многие иностранные покупатели выполнили требование платить за энергию в рублях, что привело к росту курса валюты.

В то же время западные санкции и волна ухода бизнеса из страны привели к падению импорта. В апреле положительное сальдо России — разница между экспортом и импортом — выросло до рекордных 37 миллиардов долларов.

Центральный банк России также поддерживал курс рубля строгим контролем за движением капитала, что затрудняет его конвертацию в другие валюты. Это включает запрет иностранным держателям российских акций и облигаций на выплату дивидендов за пределы страны.

"Раньше это был довольно значительный источник оттока валюты из России — сейчас этот канал закрыт", — отметила Орлова.

Между тем, российские экспортеры обязаны переводить половину своих сверхдоходов в рубли, создавая спрос на валюту. Ранее требование конвертации составляло 80%, позже снизилось до 50%. Кроме того, иностранным компаниям крайне сложно продать свои российские активы, что является еще одним препятствием для оттока капитала.