МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Акции "Роснефти" в понедельник утром подскочили более чем на 3% на новости о дивидендах, но затем ушли в минус, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торгов

К 10.23 мск акции "Роснефти" дешевеют на 0,62% — до 399 рублей. На новости о дивидендах акции компании максимально подскакивали на 3,23% — до 414,5 рубля.

Совет директоров "Роснефти" по результатам прошлого года рекомендовал рекордные дивиденды — в размере 41,66 рубля на акцию, из них на финальные дивиденды приходится 23,63 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Так, по итогам прошедшего 25 мая заседания совет директоров "Роснефти" рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 5 июня, принять решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2021 года в размере 23,63 рубля на одну обыкновенную акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли "Роснефти" по МСФО, относящейся к акционерам компании.

Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за год составит 41,66 рубля, а общая сумма средств на выплату дивидендов — 441,5 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть, добавляет компания.

Таким образом, совет директоров "Роснефти" рекомендовал "выплатить рекордные дивиденды за 2021 год", сообщается в релизе.