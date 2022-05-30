МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника ростом в пределах примерно 2% вслед за динамикой индексов Уолл-стрит, а также на усилении склонности к риску, свидетельствуют данные торгов. Лондонская фондовая биржа исключила ГДР "Акрона" из котировального списка

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6% — до 3149,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 1975,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index на — 2,08%, до 21128,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,2% — до 2669,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,45%, до 7286,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,19%, до 27369,43 пункта.

"Сегодня в игру вступили различные факторы, которые создали настроение, способствующее покупкам", — приводит агентство Франс Пресс комментарий старшего аналитика по фондовым рынкам в Tokai Tokyo Research Institute Сэйити Сузуки (Seiichi Suzuki).

Оптимизму азиатских инвесторов способствовал в том числе рост основных фондовых индексов США в пятницу на 1,8-3,3%. Наиболее заметный рост при этом показал индекс технологических компаний NASDAQ.

Инвесторы также обратили внимание на объявление властей Шанхая о планах по ускорению восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Акции южнокорейской LG Corp. подорожали по итогам торгов на 9,6%. Компания объявила о выкупе акций на сумму 500 миллиардов корейских вон (400 миллионов долларов) к 2024 году, что составляет около 4% ее капитализации. Компания также сняла ограничение на дивидендные выплаты.