МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает ослабевать к евро уже четвертый день подряд на ослаблении ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет агрессивно повышать ставку рефинансирования, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля усилил рост на Московской бирже в понедельник утром

По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару растет до 1,0764 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Курс доллара к иене в то же время повышается до 127,33 иены со 127,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,2%, до 101,47 пункта.

Доллар непрерывно дорожал к евро с января. Причем особенно сильным рост оказался в апреле, когда инвесторы стали оценивать перспективы более агрессивного повышения учётной ставки в США. Теперь эти ожидания чуть ослабли, и доллар стал дешеветь к евро. За май он подешевел на 2%, а непрерывное дневное снижение доллар демонстрирует уже четвертую торговую сессию подряд.

Аналитик LBBW Фрэнк Клумп, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ослабление доллара к евро совпадает с тем фактом, что ожидания относительно дальнейшего курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США достигли своего пика. К тому же, по его словам, предположения о том, что курс ФРС "становится все более ястребиным" сходят на нет, пока доходность двухлетних казначейских облигаций падает, что отрицательно сказывается на долларе.