МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает ослабевать к евро уже четвертый день подряд на ослаблении ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет агрессивно повышать ставку рефинансирования, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль

Курс рубля усилил рост на Московской бирже в понедельник утром

По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару растет до 1,0764 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Курс доллара к иене в то же время повышается до 127,33 иены со 127,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,2%, до 101,47 пункта.

Доллар непрерывно дорожал к евро с января. Причем особенно сильным рост оказался в апреле, когда инвесторы стали оценивать перспективы более агрессивного повышения учётной ставки в США. Теперь эти ожидания чуть ослабли, и доллар стал дешеветь к евро. За май он подешевел на 2%, а непрерывное дневное снижение доллар демонстрирует уже четвертую торговую сессию подряд.

Аналитик LBBW Фрэнк Клумп, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ослабление доллара к евро совпадает с тем фактом, что ожидания относительно дальнейшего курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США достигли своего пика. К тому же, по его словам, предположения о том, что курс ФРС "становится все более ястребиным" сходят на нет, пока доходность двухлетних казначейских облигаций падает, что отрицательно сказывается на долларе.