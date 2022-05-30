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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837023381.html
Курсы евро и доллара продолжают падать на Московской бирже
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. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 30.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро — на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных Московской биржи.