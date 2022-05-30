МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост днем в понедельник: евро уже упал ниже 64 рублей, доллар торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс рубля увеличивает темпы роста в понедельник днем

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро — на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных Московской биржи.