2022-05-30T13:27:00+03:00
2022-05-30T13:39:15+03:00
2022-05-30T13:27:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220530/837023563.html
Курс рубля увеличивает темпы роста в понедельник днем
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля продолжает показывать рост днем в понедельник: курс евро уже падал ниже 63 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск... ПРАЙМ, 30.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
https://1prime.ru/Forex/20220527/837005126.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает показывать рост днем в понедельник: курс евро уже падал ниже 63 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск падает на 4,97 рубля, до 61,73 рубля, курс евро — на 6,31 рубля, до 63,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
При этом минутами ранее курс евро падал до 62,81 рубля.