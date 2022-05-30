МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает показывать рост днем в понедельник: курс евро уже падал ниже 63 рублей, следует из данных Московской биржи. Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск падает на 4,97 рубля, до 61,73 рубля, курс евро — на 6,31 рубля, до 63,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом минутами ранее курс евро падал до 62,81 рубля.