МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Мировые фондовые индексы растут, продолжая ралли, которое позволило отыграть часть потерь этого года. В США рынки закрыты в связи с Днем поминовения. Биржи АТР растут вслед за США на закрытии торгов

Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%, лидируют акции технологических компаний и производителей предметов роскоши. Британский FTSE 100 прибавил 0,5%, а немецкий DAX – 0,8%.

В Азии Shanghai Composite вырос на 0,6%. Гонконгский Hang Seng повысился на 2% в свете смягчения некоторых противокоронавирусных мер в Китае. Вице-мэр Шанхая У Цин объявил в выходные, что власти на этой неделе смягчат условия для возобновления работы компаний. Администрация города представила план ускорения экономического восстановления из 50 пунктов. Как указало информагентство "Синньхуа", меры предполагают сокращение налогов для бизнеса и субсидии на покупку электромобилей.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,9%. Рынок акций и рынок казначейских облигаций США должны во вторник возобновить работу. Доходность гособлигаций США перед закрытием торгов в пятницу откатилась с максимумов 2022 года, что способствовало росту акций после нескольких недель спада. The S&P 500 в пятницу прервал потери, длившиеся семь недель, и завершил неделю с максимальным приростом с ноября.

Ралли также обусловлено выходом данных, показавших, что американские потребители продолжили наращивать расходы, и ожидающимся смягчением карантина в Китае. Из-за ограничений рост второй по величине экономики мира тормозился. Инвесторы также говорят, что отскоку способствовали технические факторы, в том числе сброс коротких позиций.

Но некоторые фондовые управляющие предупреждают, что подъем акций и цен на облигации может быть кратковременной паузой в рамках более длительного отката. По их словам, сохраняется большинство факторов, внесших лепту в спад, а это военные действия на Украине, повышение процентных ставок ФРС и замедление экономики.

"Нас ждет ралли медвежьего рынка, или же мы уже его переживаем", – отметил Дэниел Эггер, инвестиционный директор St. Gotthard Fund Management.

Согласно Эггеру, доходность облигаций вновь начнет расти. Он также считает, что прогнозы по корпоративной прибыли слишком оптимистичны, а маржа прибыли находится под давлением из-за высоких цен на сырье. "Это плохо для акций", – добавил он.

Акции европейских поставщиков предметов роскоши, для которых важен спрос в Китае, выигрывают от перспективы смягчения карантинов. Акции Hermes International выросли на 4,5%, а Compagnie Financiere Richemont – на 5%. Акции L'Oreal, французского производителя косметики, выросли на 3,8%, бумаги LVMH прибавили 3,4%. Основные европейские фондовые индексы растут вслед за США и Азией

Тем временем акции Siemens повысились на 3,4%. Этот немецкий конгломерат сообщил, что получил крупнейший заказ в своей истории – контракт на создание высокоскоростной железной дороги в Египте на сумму 8,1 млрд евро.

В Китае в число лидеров вошли акции компаний, обслуживающих китайских потребителей. Акции сети ресторанов, специализирующихся на хо-го, Haidilao International Holding Ltd; пивоваренной компании China Resources Beer (Holdings) Co. и поставщика спорттоваров Li Ning Co. Ltd. набрали в Гонконге от 8,2% до 11%.

Акции китайских интернет-компаний продолжили ралли прошлой недели. Hang Seng Tech вырос на 3,9%. Акции компании по доставке еды Meituan подскочили на 6,8%. Китайская платформа интернет-торговли Pinduoduo Inc., чьи акции торгуются в США, в пятницу отчиталась о превзошедших ожидания квартальной прибыли и выручке, а ранее хорошие результаты опубликовали Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc.

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0,9% до 116,54 доллара за баррель. Главы стран – членов ЕС сегодня и завтра проведут встречу. Ранее дипломаты не смогли договориться о санкциях, которые ограничат импорт российской нефти.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Dave Sebastian, dave.sebastian@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ