МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в понедельник на повышении склонности к риску у инвесторов и спекулянтов, в том числе фьючерс на наиболее волатильный "высокотехнологичный" NASDAQ — более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Мировые фондовые индексы растут на фоне планируемого стимулирования

По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,5%, до 33325 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,26%, до 12835,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 4188 пункта.

Портфельные инвесторы во всём мире стали более оптимистичными. Коронавирусные ограничения в Китае ослабляются, что вселяет надежду на лучшее экономическое развитие. А тревоги по поводу того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет резко и долго повышать учётную ставку, тоже прошли после опубликованного протокола майского заседания регулятора.

"Кажется, риск снова "в деле". Открытие ключевых экономических центров в Китае и предположения, что ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок, помогают повысить настроения, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — считает инвестиционный директор AJ Bell Расс Мулд (Russ Mould), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Объем торгов при этом остается не очень высоким, так как в США праздничный день. Торги основными фондовыми индексами в понедельник проводится не будут.