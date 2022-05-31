МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в последний день весны понижается на 1,13%, следует из данных Московской биржи. Курс рубля заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости

К 10.08 мск индекс Мосбиржи теряет 1,13%, достигая 2373,3 пункта, а долларовый индекс РТС растёт на 1,47%, до 1233,56 пункта — из-за укрепления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" падает на 1,69 рубля, до 60,55 рубля, курс евро — на 1,82 рубля, до 62,47 рубля.

Цены акций "Лукойла" в том числе падают на 1,92%, до 4139,5 рубля, "Роснефти" — на 2,36%, до 375,55 рубля, "Татнефти" — на 1,33%, до 385,3 рубля.

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснётся лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Котировки Сбербанка также находятся под давлением и теряют 1,62%, опускаясь до 118,71 рубля. Отключение Сбербанка от SWIFT также согласовано в рамках шестого пакета санкций ЕС.