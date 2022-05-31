МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России работает над созданием нового типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), который нацелен на поощрение долгосрочных инвестиций в бумаги резидентов, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. ЦБ допустил введение отрицательных ставок по ряду валютных вкладов

"Мы сейчас работаем над стимулами по созданию нового типа индивидуальных инвестиционных счетов, ИИСов, который нацелен прежде всего на поощрение долгосрочных инвестиций в ценные бумаги и финансовые инструменты резидентов и формирование долгосрочных сбережений гражданами", — сказала она журналистам.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отметила, что новый тип ИИС будет распространяться также и на пенсионные продукты.