МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России работает над созданием нового типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), который нацелен на поощрение долгосрочных инвестиций в бумаги резидентов, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Мы сейчас работаем над стимулами по созданию нового типа индивидуальных инвестиционных счетов, ИИСов, который нацелен прежде всего на поощрение долгосрочных инвестиций в ценные бумаги и финансовые инструменты резидентов и формирование долгосрочных сбережений гражданами", — сказала она журналистам.
Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отметила, что новый тип ИИС будет распространяться также и на пенсионные продукты.