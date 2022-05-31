МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника упал по основным биржевым индексам на фоне возросших санкционных рисков, следует из данных торговой площадки. В Греции используют "лазейки" шестого пакета антироссийских санкций

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,86% — до 2355,75 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,63% — до 1208,12 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 80 копеек — до 61,45 рубля.

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.