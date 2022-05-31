МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фондовые биржи Франции и Германии закрыли торги вторника в минусе на данных об ускорении инфляции в еврозоне, британский индекс незначительно вырос, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1% — до 7607,66 пункта, французский CAC 40 упал на 1,43%, до 6468,8 пункта, немецкий DAX — на 1,29%, до 14388,35 пункта.

Ранее агентство Евростат сообщило, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция по итогам мая в еврозоне ускорилась до 8,1% с 7,4% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

Как отметил газете Wall Street Journal рыночный аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), данные об ускорении темпов роста цен из Германии и Испании указали на то, что общий показатель инфляции по еврозоне стоило ожидать высокий. Эксперт также полагает, что теперь трейдеры ожидают более быстрых темпов ужесточения монетарной политики от Европейского центробанка.

Месяц европейские индексы завершили довольно разнонаправленной динамикой. По итогам мая FTSE вырос на 0,84%, CAC 40 – опустился на 1%. DAX же увеличился на 2,1% после четырех месяцев снижения подряд.