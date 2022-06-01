МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации Бежевой книги, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары

По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару снижается до 1,071 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0733 доллара, курс доллара к иене растет до 129,2 иены со 128,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 102,02 пункта.

Валютные инвесторы в среду находятся в ожидании публикации Бежевой книги (Beige Book) с комментариями об экономическом положении США и кредитно-денежной политике.

Кроме того, на этой неделе, в пятницу, ожидается выход статистики по безработице в США в мае. Аналитики полагают, что показатель снизилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее.

Сильная позиция доллара по отношению к иене объясняется перспективами сохранения монетарной политики Банком Японии. Эти ожидания были подкреплены комментариями заместителя главы регулятора Масазуми Вакатабе, который сказал, что необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики и что центробанк не должен исключать возможность дополнительного смягчения.