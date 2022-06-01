МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду днем стабилен к доллару и падает к евро, восстанавливающему позиции после активной просадки во вторник из-за увеличившегося предложения на Московской бирже. Российские миллиардеры потеряли 41,48 миллиарда долларов с начала года

Отмена с 1 июня ограничений на валютные операции с плечом добавляет волатильности торгам, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск опускался на 1 копейку — до 61,49 рубля, евро рос на 2,03 рубля, до 64,34 рубля.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" составляет 1,1 миллиарда долларов и 1 миллиард евро соответственно.

РУБЛЬ ИЩЕТ РАВНОВЕСНЫЙ УРОВЕНЬ

На российском валютном рынке днем в среду отмечается стабилизация рубля к доллару и рост евро. Таким образом, европейская валюта, доходившая на Московской бирже (через рублевые пары) во вторник до уровней ниже 1,01 доллара (при 1,07 доллара на форексе), восстанавливает позиции, двигаясь в направлении уровней форекса.

Видимо, усиленные продажи европейской валюты в рамках оплаты российского газа за рубли несколько сократились, и давление на ее курс против рубля уменьшилось.

Отмена с сегодняшнего дня запрета на покупку инвалюты "с плечом" расширила возможности арбитражных сделок и повысило волатильность курсов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Нефть дорожает днем на 1,6%, до 117,4 доллара за баррель сорта Brent. Рынки продолжают оценивать решение ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки российской нефти по морю. При этом влияние такого решения на мировой рынок неоднозначно.

В итоге доллар стабилен к рублю, а евро прибавляет 3,4%. Рублевая цена нефти составляет около 7,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Возможно, что с началом нового месяца продажи евро за рубли (вероятно, связанные с расчетами за поставки газа) сократились, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. Впрочем, рубль может снова начать дорожать, и курс вернется к отметке 61 рубль за доллар, добавляет он.

"В конце июня — начале июля валюта РФ укрепится до уровня 50 рублей за доллар, возможно даже курс временно опустится ниже. Однако впоследствии российская валюта, по нашему мнению, будет постепенно слабеть по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта вследствие санкционных ограничений. Мы стали более позитивно оценивать перспективы рубля и поменяли наш прогноз на конец года с 75 на 70 рублей за доллар", — сказал Попов.

Основные факторы укрепления рубля остаются прежними – это увеличение положительного сальдо по счету текущих операций платежного баланса за счет резкого сокращения импорта, а также действие ограничений на движение капитала (в том числе запрет инвесторам-нерезидентам продавать рублевые активы), рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Кроме того, крупные российские участники рынка в сегодняшних условиях несут геополитические риски, держа позиции в зарубежной валюте, что ослабляет их спрос на доллары и евро. В данных условиях смягчение процентной политики и валютных ограничений пока лишь сдерживает дальнейшее укрепление рубля, но кардинальным образом ситуацию так и не поменяло", — добавляет он.

Впрочем, на данный момент ралли российской валюты будет встречать сильное сопротивление вблизи уровня 60 рублей за доллар, оценивает Кравченко.

"В то же время, пока действует запрет на движение капитала для зарубежных инвесторов, а импортные потоки не восстанавливаются, рубль сохранит позиции вблизи текущих отметок, а в случае кардинального разворота ситуации на рынке, его ослабление ограничивается, на наш взгляд, уровнем 70 рублей за доллар", — оценил эксперт.