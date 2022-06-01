МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Возвращение коротких сделок с акциями и покупок валюты с "плечом" позитивно повлияет на рынок и сбалансирует его, хотя и несёт риски больших колебаний в первые дни, прокомментировал для РИА Новости отмену ряда запретов на Московской бирже эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций растет, несмотря на возможность "шортов"

С 1 июня на Московской бирже отменены запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов, говорилось в сообщении ЦБ. "С появлением коротких сделок рынок акций станет более сбалансированным, а цены на акции ближе к их справедливой стоимости. Продавать ценные бумаги смогут не только те, кто их ранее покупал, но и другие инвесторы, настроенные более пессимистично, которые ранее стояли в стороне", — считает эксперт.

Это открывает игрокам возможности для сложных стратегий. "Например, они смогут создавать встречные позиции между акциями компаний одной отрасли, продавая более переоцененные и одновременно покупая недооцененные", — поясняет он. А еще один вариант арбитражных стратегий — продажа акций с одновременной покупкой фьючерса на них. Цель у таких стратегий аналогичная — заработать на избыточном расхождении однотипных котировок, что в свою очередь помогает убирать с рынка ценовые аномалии, шероховатости и неэффективности, делая цены более адекватными.

"Той же цели служит введение коротких и маржинальных сделок с валютой. Игроки рынка смогут находить неэффективности, например, в стоимости евро, который сейчас в России дешев относительно доллара (в сравнении с мировым рынком), и ликвидировать эти неэффективности, попутно на них зарабатывая", — замечает Емельянов. И действительно, похоже, этот перекос начал выправляться — на данный момент доллар дешевеет на Московской бирже примерно на 25 копеек относительно вчерашнего закрытия, в то время как евро укрепляется на 1,8 рубля.

В сумме все виды маржинальных сделок — и длинные, и короткие — увеличивают обороты на бирже, добавляют ликвидности на торгах и сужают спреды, то есть выгоду получают не только профессиональные спекулянты, но и долгосрочные инвесторы, которые будут меньше терять на конвертации валют и купле-продаже своих акций, уточняет эксперт.

"Во всей этой позитивной картине стоит сделать пару оговорок. Во-первых, маржинальные сделки, особенно короткие, несут повышенный риск убытков. Новичкам нежелательно входить в эту нишу со значимой для них суммой. Во-вторых, первые дни после снятия запрета на маржинальные сделки рынок может сильно лихорадить. Лучше воздержаться от обычных сделок, пока торги не придут в новое равновесие", — заключает Емельянов.