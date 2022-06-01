МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Возвращение коротких сделок с акциями и покупок валюты с "плечом" позитивно повлияет на рынок и сбалансирует его, хотя и несёт риски больших колебаний в первые дни, прокомментировал для РИА Новости отмену ряда запретов на Московской бирже эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Российский рынок акций растет, несмотря на возможность "шортов"

С 1 июня на Московской бирже отменены запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов, говорилось в сообщении ЦБ. "С появлением коротких сделок рынок акций станет более сбалансированным, а цены на акции ближе к их справедливой стоимости. Продавать ценные бумаги смогут не только те, кто их ранее покупал, но и другие инвесторы, настроенные более пессимистично, которые ранее стояли в стороне", — считает эксперт.

Это открывает игрокам возможности для сложных стратегий. "Например, они смогут создавать встречные позиции между акциями компаний одной отрасли, продавая более переоцененные и одновременно покупая недооцененные", — поясняет он. А еще один вариант арбитражных стратегий — продажа акций с одновременной покупкой фьючерса на них. Цель у таких стратегий аналогичная — заработать на избыточном расхождении однотипных котировок, что в свою очередь помогает убирать с рынка ценовые аномалии, шероховатости и неэффективности, делая цены более адекватными.

"Той же цели служит введение коротких и маржинальных сделок с валютой. Игроки рынка смогут находить неэффективности, например, в стоимости евро, который сейчас в России дешев относительно доллара (в сравнении с мировым рынком), и ликвидировать эти неэффективности, попутно на них зарабатывая", — замечает Емельянов. И действительно, похоже, этот перекос начал выправляться — на данный момент доллар дешевеет на Московской бирже примерно на 25 копеек относительно вчерашнего закрытия, в то время как евро укрепляется на 1,8 рубля.

В сумме все виды маржинальных сделок — и длинные, и короткие — увеличивают обороты на бирже, добавляют ликвидности на торгах и сужают спреды, то есть выгоду получают не только профессиональные спекулянты, но и долгосрочные инвесторы, которые будут меньше терять на конвертации валют и купле-продаже своих акций, уточняет эксперт.

"Во всей этой позитивной картине стоит сделать пару оговорок. Во-первых, маржинальные сделки, особенно короткие, несут повышенный риск убытков. Новичкам нежелательно входить в эту нишу со значимой для них суммой. Во-вторых, первые дни после снятия запрета на маржинальные сделки рынок может сильно лихорадить. Лучше воздержаться от обычных сделок, пока торги не придут в новое равновесие", — заключает Емельянов.